Mourinho nach Mkhitaryan-Wechsel: "Wird noch besser"

José Mourinho sprach von einem "fantastischen Deal"

Teammanager José Mourinho vom englischen Fußball-Spitzenverein Manchester United hat seinen Klub, den Ligakonkurrenten FC Arsenal und nicht zuletzt sich selbst für das Tauschgeschäft mit Henrikh Mkhitaryan und Alexis Sánchez gefeiert.

Der Portugiese betonte vor dem FA-Cup-Spiel der Red Devils beim Viertligisten Yeovil Town (Freitag ab 20:55 Uhr), dass es sich in der Transfersache Mkhitaryan/Sánchez um eine absolute Win-Win-Situation für Spieler und Vereine handele: "Ich denke, es war ein fantastischer Deal und ein fantastischer Deal ist nur fantastisch, wenn er für alle gut ist."

Zu Beginn der Woche meldeten die beiden Klubs das Tauschgeschäft zwischen dem 29-jährigen Armenier und dem 29-jährigen Chilenen als perfekt. Vor allem ManUnited-Teammanager Mourinho soll auf den doppelten Wechsel gedrängt haben, nachdem der Ex-Dortmunder Mkhitaryan unter dem Starcoach zuletzt keine Rolle mehr spielte.

Mourinho: "Ich freue mich für Micki"

Dennoch bezeichnete The Special One seinen abgewanderten Schützling als "fantastischen Spieler", den er nun verloren habe und zeigte sich milde gestimmt: "Ich glaube, Micki wird noch besser sein als er es bei uns war. Nach eineinhalb Jahren in England hat er sich angepasst, weiß wie Arsenal spielt. Ich freue mich für Micki."

Von seinem neuen Flügelstürmer Alexis Sánchez erhofft sich Mourinho, der am Freitag seinen 55. Geburtstag feiert, bereits kurzfristig neue Offensivkraft. Der Starspieler wartet mit einer bisherigen Traumquote von 60 Treffern in 122 Premier-League-Spielen auf und gilt als Wunschspieler des United-Coaches für die Rückrunde in der Premier League.

In der englischen Meisterschaft könnten beide Akteure in der kommenden Woche erstmals für ihre neuen Arbeitgeber auflaufen, wenn der FC Arsenal auswärts bei Swansea City ran muss (Dienstag ab 20:45 Uhr) und Manchester United bei Tottenham Hotspur vorstellig wird (Mittwoch 21 Uhr).