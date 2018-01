Stürmt Schalkes Di Santo bald in der Türkei?

Franco Di Santo bringt es derzeit nur auf zwei Saisontore

Franco Di Santo droht seinen festen Platz im Kader des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zu verlieren. Spätestens seit der Winter-Verpflichtung von Offensivmann Marko Pjaca haben sich seine Einsatzzeiten bislang spürbar reduziert.

Da kommt das Interesse eines türkischen Top-Klubs an seiner Person dem Argentinier vielleicht gerade recht. Nach einem Bericht des türkischen Blattes "Fotomac" steht Di Santo beim 19-fachen Landesmeister Fenerbahce Istanbul auf der Wunschliste.

Der 28-Jährige besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis zum Sommer 2019, wurde in den letzten Wochen aber immer wieder mit Wechselspekulationen in Verbindung gebracht. Unter anderem soll auch der schottische Serienmeister Celtic an Schalkes Nummer 9 dran sein.

Di Santo stand in dieser Bundesliga-Saison zwar schon bei 16 Partien auf dem Rasen, strahlt aber mit nur zwei Saisontoren als Stürmer zu wenig Offensivkraft aus.

Ablöse wird auf zweieinhalb Millionen Euro taxiert

Cheftrainer Domenico Tedesco schätzt den 193-cm-Mann zwar für seine läuferischen und kämpferischen Qualitäten, ließ ihn zuletzt gegen Hannover 96 dennoch auf der Bank schmoren.

Das Istanbuler Interesse an Di Santo ist vor allem der Verletzung von Stammspieler Vincent Janssen geschuldet, der seit Anfang Dezember kein Spiel mehr für Fenerbahce absolviert hat. Nach Schätzungen der türkischen Zeitung müssten die Gelben Kanarienvögel runde zweieinhalb Millionen Euro investieren, um Di Santo von den Königsblauen zu transferieren.