BVB offenbar mit Interesse an PSG-Reservisten

Paris will Lucas Moura offenbar loswerden

Borussia Dortmund will offenbar Außenstürmer Lucas Moura von Paris Saint-Germain verpflichten. Doch der BVB hat Konkurrenz aus der englischen Premier League.

Laut "Telegraph" ist die Borussia in den Poker um den 25-Jährigen eingestiegen. Paris Saint-Germain will den Brasilianer loswerden, um seine Transfereinnahmen zu steigern. 25 Millionen Euro verlangen die Franzosen dem Bericht zufolge für Lucas.

In dem Fall würden die Hauptstädter jedoch Verlust machen. Schließlich kaufte der Scheich-Klub Lucas 2013 für satte 40 Millionen Euro vom FC Sao Paulo ein.

Doch der Offensivmann, dessen Vertrag 2019 ausläuft, hängt in einem Formtief. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß lediglich auf sechs Pflichtspieleinsätze für PSG, nur bei einem stand er in der Startelf.

Lucas als Schürrle-Nachfolger beim BVB?

Für Lucas ist im Star-Ensemble um Neymar und Kylian Mbappé kein Platz mehr. Beim BVB könnte er jedoch den Kaderplatz von André Schürrle übernehmen, der den Verein noch im Winter verlassen soll.

In der Pole Position im Werben um Lucas ist aber offenbar ein anderer Klub. Angeblich soll der Umworbene bereits in London bei Tottenham Hotspur zu Gast gewesen sein, um sich ein Bild vom Verein zu machen.

Da der flinke 1,72-Meter-Mann für PSG nicht in der Champions League aktiv war, könnte er für die Spurs in der anstehenden K.o.-Phase der Königsklasse auflaufen.

Neben Tottenham und Dortmund ist laut "Telegraph" auch der FC Sevilla an Lucas interessiert.