Rostock vs. Großaspach: DFB bestimmt Nachholtermin

Nachholspiel terminiert: SG gegen @HansaRostock am 20. März! 🗓️🖊️❌

Die am vergangenen Samstag ausgefallene Partie zwischen dem Dorfklub und dem Hansa Rostock wird am Dienstag, den 20. März 2018, nachgeholt. Anpfiff der Begegnung in der @mechatronikArea ist um 19 Uhr. #SGAFCH pic.twitter.com/Bhv4pXrF5V