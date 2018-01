BVB-Star Sahin mit emotionalem Abschied von Subotic

Du bist ein großartiges Beispiel dafür, dass man Erfolg und Mensch sein verbinden kann. Danke für großartige Jahre gemeinsam mein Freund. Du hast eine Ära geprägt. Es war mir eine Ehre an deiner Seite zu sein, man konnte sich immer auf dich verlassen. Viel Erfolg in Frankreich, bleib gesund🙏🏼 Schön, dass es solche Menschen wie dich gibt! #legende 🖤💛

A post shared by Nuri Sahin (@nurisahin) on Jan 25, 2018 at 1:42pm PST