Neuer-Comeback? "Müssen auf Nummer sicher gehen"

Manuel Neuers Rückkehr auf den Rasen lässt auf sich warten

Seit September fehlt Weltmeister Manuel Neuer im Tor des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Eine genaue Prognose, wann er wieder spielen kann, will der Bayern-Kapitän immer noch nicht abgeben.

Nach einem möglichen Datum für seine Rückkehr gefragt, sagte Neuer auf der Klub-Homepage: "Das gibt es nicht. Wir müssen auf Nummer sicher gehen und abwarten, wie die weiteren Schritte verlaufen. Ich bin guter Dinge und weiß, dass ich in der Rückrunde auf jeden Fall noch spielen werde."

Im September 2017 hatte sich Neuer zum wiederholten Mal den Mittelfuß gebrochen und fällt seitdem aus. Zunächst waren die Bayern davon ausgegangen, Neuer werde zum Rückrundenstart wieder zwischen den Pfosten stehen. Daraus wurde jedoch nichts.

Neuer lobt Ulreich: "Macht es hervorragend"

Dennoch ist der gebürtige Gelsenkirchener guter Dinge. "Mir geht es sehr gut, meinem Fuß geht es auch sehr gut", sagte er. "Ich habe keine Schmerzen und bin meiner Meinung nach auf einem sehr guten Weg." In den kommenden Wochen werde er weiter an der Reha arbeiten, erklärte der 31-Jährige. "Ich bin in einem sehr guten Fitnesszustand."

Neuer will kein Risiko eingehen. Seine lange Pause sei mental aber keine Belastung, meinte der Torhüter. Er freue sich auf die Spiele seiner Kollegen, bei den Heimspielen sei er immer vor Ort. "Dementsprechend macht es mir auch Spaß, zu sehen wie es weitergeht bei uns in der Mannschaft."

Ein besonderes Lob hielt Neuer für seinen Ersatzmann Sven Ulreich parat. "Er ist ein super Torwart und das kann er jetzt auch bestätigen", sagte Neuer. "Er macht seine Sache hervorragend."