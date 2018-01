"Hasst mich oder liebt mich!" - Aubameyang im Kader

Hat sich per Instagram gemeldet: Pierre-Emerick Aubameyang

Seit Wochen gibt es in Dortmund und drumherum kein anderes Thema als Pierre-Emerick Aubameyang. Zuerst machte der BVB-Stürmer mit Disziplinlosigkeiten auf sich aufmerksam. Mittlerweile beherrscht der sich anbahnende Transfer zum FC Arsenal die Gazetten.

Doch neben seinen Eskapaden, zu denen unter anderem eine geschwänzte Teamsitzung, Lustlosigkeit im Training und ein Hallenkick im Dembélé-Trikot, während die Kollegen um Punkte kämpften, gehörten, blieb der Torjäger vor den Mikrofonen still. Ein Statement ließ sich Aubameyang bislang nicht entlocken. Als "Bild"-Reporter versuchten, aus dem Gabuner am Trainingsgelände ein paar Worte herauszuquetschen, brauste er in seinem Auto davon.

Doch nun wählte der 28-Jährige ein Medium, um mit der Öffentlichkeit in Verbindung zu treten, das er bereits bei der umstrittenen Kritik am Wort "Affenzirkus" nutzte: Instagram.

Was will Aubameyang ausdrücken?

"Hate me or love me", schrieb Aubameyang dort. Übersetzte "Hasst mich oder liebt mich!" - garniert mit verschiedenen Emojis, die unter anderem Zeitungen, rauchende Köpfe und muskelbepackte Oberarm zeigen. Auf einem Foto daneben ist er in Jubelpose im BVB-Trikot zu sehen.

Die Botschaft, die der Angreifer damit senden will, bleibt teils im Verborgenen. Möglicherweise spielt Aubameyang auf die Kritik an, die ihm in den Medien oder von Fußball-Experten entgegengebracht wird. Eventuell richtet er sich auch an die BVB-Fans, von denen am Samstag im Spiel gegen den SC Freiburg ein Pfeifkonzert zu erwarten ist.

Hate me or love me 💪🏽💪🏽💪🏽📰🗞🤯🤯🤯🤪😆#aubameyang A post shared by Aubameyang (@aubameyang97) on Jan 26, 2018 at 5:26am PST

Auba erstmals in der Rückrunde im Kader

Denn Aubameyang wird trotz der anhaltenden Spekulationen um einen möglichen Transfer nach England in den Kader von Borussia Dortmund zurückkehren.

Trainer Peter Stöger berief den wechselwilligen 28 Jahre alten Torjäger für das Bundesliga-Duell mit dem SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) in das Aufgebot. "Auba hat eine sehr gute, sehr konzentrierte und professionelle Trainingswoche hinter sich und hat immer den Eindruck vermittelt, dass er gegen Freiburg alles für den BVB geben will. Und weil das so ist, möchten wir seine Qualität natürlich gern nutzen", sagte Stöger nach dem Abschlusstraining.

Aubameyang war in den beiden bisherigen Rückrundenspielen gegen Wolfsburg und bei Hertha BSC nicht berücksichtigt worden.