Barca muss im Pokal-Halbfinale gegen Valencia ran

Coutinho und Co. müssen gegen Valencia ran

Rekordsieger FC Barcelona trifft im Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals auf den FC Valencia. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Liga-Tabellenführer Barca mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen kann zum vierten Mal in Folge die Copa del Rey gewinnen und hat am 1. Februar zunächst Heimrecht gegen den Tabellendritten der Primera División. Das Rückspiel findet am 8. Februar statt.

Das zweite Semifinale bestreiten der FC Sevilla und Real-Bezwinger CD Leganes, der im Hinspiel am 31. Januar Heimrecht hat. Das Rückspiel in Andalusien steigt am 7. Februar. Leganes hatte überraschend im Viertelfinale Rekordmeister Real Madrid ausgeschaltet und damit die Krise bei den Königlichen verschärft. Das Finale findet am 21. April statt.