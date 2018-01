Kellerkinder Münster und Zwickau feiern Siege

Scherder besorgte das Tor des Tages für den SCP aus Münster

Der FSV Zwickau und Preußen Münster haben sich im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga etwas Luft verschafft.

Münster feierte unter seinem neuen Trainer Marco Antwerpen einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Absteiger Würzburger Kickers, der mit zuvor sieben Siegen in Serie seine Hoffnung auf den direkten Wiederaufstieg genährt hatte.

Zwickau gewann gegen die SG Sonnenhof-Großaspach 2:0 (2:0) und liegt mit drei Zählern Vorsprung auf Platz 15 vor Münster.

Bei der Heimpremiere von Antwerpen, der bei seinem Drittligadebüt 0:2 beim SV Meppen verloren hatte, stellte Simon Scherder (32.) den fünften Saisonsieg der Preußen sicher.

"Mein erstes Spiel von Beginn an als Kapitän. Schön, aber gewinnen können wir nur als Team", sagte der Torschütze des SCP und fügte an: "Gefühlt war ich beim Tor noch am Ball, habe zumindest etwas gespürt. Als Innenverteidiger fühle ich mich wieder richtig wohl."

Auch Preußens Coach zeigte sich zufrieden: "Wir haben gegen eine bärenstarke Mannschaft aus Würzburg gewonnen. Mit dem Dreier sind wir natürlich sehr zufrieden. Man braucht Erfolgserlebnisse damit man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist."

#Menig: Jeder wollte heute 100 Prozent geben und hat das auch getan. Wir haben aber noch nichts gewonnen und müssen uns jetzt voll auf das Spiel gegen Erfurt am Dienstagabend fokussieren. pic.twitter.com/LA8yjpLyRc — SC Preußen Münster (@Preussen06) 26. Januar 2018

In Zwickau sorgten Nils Miatke (22.) und Fabian Eisele (28) für den ersten Sieg der Sachsen in diesem Jahr.