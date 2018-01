Goretzka: Stevens nimmt Schalke-Fans in die Pflicht

Für Huub Stevens muss der mannschaftliche Erfolg beim FC Schalke 04 im Vordergrund stehen

Der Wechsel von Leon Goretzka zum FC Bayern München hat hohe Wellen geschlagen. Jetzt hat Huub Stevens, Ex-Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, die Königsblauen zur Besonnenheit aufgerufen.

"Jetzt geht's nur noch darum, das Beste für un­se­ren Ver­ein zu er­rei­chen. Um die Rück­kehr nach Eu­ro­pa zu schaf­fen, braucht Schal­ke Go­retz­ka", stellte Stevens im "Bild"-Interview klar.

Zudem nahm der Niederländer die Fans des Ruhrgebietsvereins in die Pflicht. "Er braucht Un­ter­stüt­zung, um nach der lan­gen Ver­let­zungs­pau­se wie­der in Top­form zu kom­men. Dann kann und wird er dem Team enorm hel­fen", so der Schalker "Jahrhunderttrainer".

Im Januar hatte Goretzka nach langen Verhandlungen seinen Abgang aus Gelsenkirchen für den kommenden Sommer verkündet. Der gebürtige Bochumer wechselt ablösefrei zum FC Bayern München. An der Säbener Straße unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2022.

Schalke-Boss wettert öffentlich

Der Wechsel hatte besonders im Schalker Umfeld für deutlichen Unmut gesorgt. "Wenn es für die Mannschaft besser ist, dann kann es auch sein, dass Leon bis zum Ende der Saison auf der Tribüne sitzt", sagte S04-Boss Clemens Tönnies im Anschluss an die Vollzugsmeldung gegenüber dem TV-Sender "Sky".

Eine Aussage, die bereits DFB-Teammanager Oliver Bierhoff auf den Plan rief. "Ein am­bi­tio­nier­ter Jung-Na­tio­nal­spie­ler will Titel ge­win­nen und sitzt un­gern mitt­wochs auf der Couch, wenn an­de­re Cham­pi­ons Le­ague spie­len", nahm der 49-Jährige Goretzka in Schutz.