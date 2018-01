Real Madrid hat Zidane-Nachfolger im Blick

Mauricio Pochettino (li.) könnte Zinédine Zidane in Madrid beerben

Weder für Real Madrid noch für die Tottenham Hotspur läuft es in dieser Saison nach Wunsch. In der Champions League sind beide Klubs zwar noch vertreten, in der Meisterschaft laufen die Vereine ihren Ansprüchen allerdings weit hinterher. Das könnte schon bald gravierende Folgen haben.

Nachdem Champions-League-Sieger Real Madrid in seinen letzten zehn Ligaspielen nur 15 von 30 möglichen Punkten holte, sich im Pokal gegen Leganés bis auf die Knochen blamierte und vor dem Jahreswechsel zu allem Überfluss auch noch den Gruppensieg in der Champions League verpasste, hängt der Haussegen bei den Königlichen schief. Trainer Zinédine Zidane ist zwar davon überzeugt, dass er die Wende schafft, doch Klubpräsident Florentino Perez sieht das offenbar anders.

Der Journalist Guillem Balagué behauptet in diesen Tagen, dass die Real-Verantwortlichen bereits einen Nachfolger für Zidane suchen. Dabei ist der Kreis der Kandidaten überschaubar. Laut Balagué gibt es nur einen Trainer, den Perez sofort durchwinken würde: Tottenham-Coach Mauricio Pochettino.

"Pochettino steht ganz oben auf der Liste. Er ist die Nummer eins, zwei, drei und vier von Perez", sagte der Journalist im Interview mit "Sky Sports". Daran gebe es "keinen Zweifel", bekräftigte Balagué. Allerdings, und auch das stellte der Spanier klar, "heißt das noch nichts".

Pochettino vertraglich gebunden

Ob die Madrilenen den argentinischen Coach überhaupt bekommen würden, steht auf einem anderen Blatt. Erst im Sommer 2016 verlängerte Pochettino seinen Kontrakt in London bis 2021. Dazu hat der 45-Jährige in den letzten Jahren gezeigt, dass er ein Team aufbauen und formen kann, das den Schwergewichten aus Manchester, Liverpool und anderen Teilen Londons Paroli bieten kann. Qualitäten, die auch ein Klub wie Tottenham nicht so einfach aufgeben wird.

Obwohl die Spurs derzeit "nur" auf Platz fünf der Tabelle liegen und bereits 20 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter ManCity haben, hält sich die Kritik an Pochettino in Grenzen. Auch das ist angeblich ein sicheres Zeichen für die Absicht der Londoner, auch in Zukunft mit dem Argentinier weiterarbeiten zu wollen.