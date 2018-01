Training geschwänzt: Werder suspendiert Sané!

Auf dem Abstellgleis: Lamine Sané könnte Bremen in den kommenden Tagen verlassen

Unruhe in Bremen: Kurz nach der frustrierenden Nullnummer im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC hat der SV Werder die Suspendierung des senegalesischen Innenverteidigers Lamine Sané öffentlich gemacht.

Der 30-Jährige hatte Vereinsangaben zufolge nach einem grippalen Infekt zu Beginn der Woche unentschuldigt an zwei Tagen das Training geschwänzt. Zur Strafe dürfe der Abwehrspieler, der seinen Stammplatz unter Trainer Florian Kohfeldt eingebüßt hatte, "bis auf Weiteres nicht mehr mit dem Bundesliga-Team trainieren."

Geschäftsführer Frank Baumann äußerte sich zur Maßnahme: "Lamine hat sich nicht so professionell verhalten, wie wir es von einem Bundesliga-Profi erwarten. Dies haben wir ihm deutlich mitgeteilt."

Die Suspendierung Sanés stand schon länger fest, wurde jedoch ganz bewusst erst nach Schlusspfiff kommuniziert. "Vor einem so wichtigen Spiel wie gegen Hertha wollten wir bewusst diese Unruhe vermeiden. Mit der Mannschaft hatten wir bereits am Freitag über die Entscheidung gesprochen", so Baumann.

Eine Trennung vor Ende der Transferperiode deutet sich an. Sané bekomme vom Verein "die Möglichkeit, seine persönliche sportliche Zukunft zu klären", hieß es im offiziellen Klub-Statement.