Braunschweig verdirbt Arena-Einweihung in Aue

Suleiman Abdullahi erzielte einen Doppelpack

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich im Abstiegskampf Luft verschafft.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann am Sonntag im Kellerduell bei Erzgebirge Aue mit 3:1 (2:1) und sicherte sich den ersten Sieg seit drei Spielen. Durch den Erfolg zog Braunschweig auch in der Tabelle an den Sachsen vorbei und setzte sich vom Relegationsrang ab.

Suleiman Abdullahi (13./71.) und Domi Kumbela (35.) erzielten die Tore für die Niedersachsen, Pascal Köpke (12.) hatte Aue mit seinem ersten Tor seit dem 22. September in Führung gebracht. Die Mannschaft aus dem Erzgebirge steht durch die Niederlage bei der Eröffnung des frisch umgebauten Stadions bei nur einem Sieg aus den vergangenen neun Partien.

Fejzic rettet die Braunschweiger Führung

Aue zeigte zu Beginn die reifere Spielanlage und beschäftigte die Gäste mit gepflegtem Passspiel. Nach dem Ausgleich der Braunschweiger vergab Dimitrij Nazarov (19.) zunächst die große Chance für die Gastgeber, ehe Kumbela traf. Aue ließ in der Defensive immer wieder Räume für Gegenangriffe.

Braunschweig wurde in der Folge aggressiver, auch wenn weitere zwingende Möglichkeiten ausblieben. Die Auer hätten noch vor der Pause beinahe ausgeglichen, einen Schuss aus 20 Metern von Ex-Bundesliga-Profi Christian Tiffert (42.) lenkte Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic über die Latte.

Im zweiten Durchgang verflachte das Spiel. Die Offensivbemühungen beider Teams waren meist zu ungenau, bis zur Entscheidung durch Abdullahi wurde es selten wirklich gefährlich.