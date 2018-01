Barca dreht Partie dank Messi und Suárez

Freute sich über seinen Freistoß-Treffer: Messi

Der FC Barcelona konnte am Sonntagabend einen weiteren Sieg in der spanischen Primera Divisón feiern und damit seine Meisterschaftsambitionen noch einmal deutlich unterstreichen.

Durch den knappen 2:1-Erfolg gegen CD Alavés haben die Katalanen nun 57 Punkte auf dem Konto und liegen damit elf Zähler vor Atlético Madrid.

Dabei begann die Partie gegen den Tabellen-17. aus La Liga keinesfalls positiv für den amtierenden Vizemeister. In der 23. Minute ging der Underdog durch einen Treffer von John Guidetti in Führung.

Nachdem Lionel Messi den Ball im Vorwärtsgang verloren hatte, spielten die Gäste das Leder schnell auf den Stürmer, der aus halbrechter Position in Richtung des deutschen Nationalkeepers Marc-André ter Stegen lief. Bei seinem Schuss aus 14 Metern rutschte Guidetti noch etwas weg, schoss sich selbst an und brachte das Leder damit perfekt im rechten Toreck unter.

Der FC Barcelona mühte sich über weite Strecken erfolglos gegen die gut gestaffelte Alavés-Defensive, die mit Pacheco einen starken Rückhalt im Tor hatte.

Messi ist zur Stelle

Erst in der 72. Minute erlöste Luis Suárez die Katalanen, nachdem er noch wenige Minuten zuvor eine Großchance vergeben hatte. Nach einer Flanke von Iniesta stand der Stürmer, der vor der Partie noch als Spieler des Monats Dezember ausgezeichnet wurde, goldrichtig und brachte den Ball im Tor unter.

Gute zehn Minuten später besorgte Messi mit einem Freistoß den Endstand. Kurz vor dem Strafraum trat der Argentinier an und zwirbelte das Leder über die Mauer und ins halbrechte Tor-Eck. Der bis dahin starke Pacheco konnte den Einschlag nicht verhindern.

Alavés schmiss in den Schlussminuten alles nach vorn, konnte jedoch gegen souveräne Barca-Profis nichts mehr ausrichten. Coutinho, der (nach seinem Pokal-Einsatz am vergangenen Donnerstag) sein erstes Spiel in Spaniens Elite-Klasse bestritt, stand in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt.