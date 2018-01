L.A. Galaxy wagt neuen Versuch bei Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic könnte es bald in die USA ziehen

Der schwedische Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic, derzeit beim englischen Rekordmeister Manchester United unter Vertrag, wird angeblich erneut von Los Angeles Galaxy umworben.

Der fünfmalige Meister der nordamerikanischen Profiliga MLS will den 36-Jährigen nach Informationen des Fernsehsenders "ESPN" womöglich mithilfe externer Geldgeber und Sponsoren finanzieren.

Ibrahimovic stand bereits im vergangenen Jahr in Verhandlungen mit dem Klub aus Kalifornien, erlitt dann allerdings im April einen Kreuzbandriss. Seit seiner Rückkehr im November kam der Schwede unter Teammanager Jose Mourinho zu sieben Einsätzen. Er fehlt seit dem Boxing Day an Weihnachten aber erneut und arbeitet derzeit an seiner erneuten Rückkehr.

Der Vertrag von Ibrahimovic in Manchester läuft noch bis zum Sommer. ManUnited hat für die Offensive zusätzlich zu Romelu Lukaku und Marcus Rashford gerade den Chilenen Alexis Sanchez vom FC Arsenal verpflichtet.