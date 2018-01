Dragović: "Es wäre ein Traum, hierzubleiben"

Für Aleks Dragović geht es in Leicester endlich wieder bergauf. © imago/UK Sports Pics Ltd

ÖFB-Teamverteidiger Aleksandar Dragović hat nach einem halben Jahr Anlaufzeit bei Leicester City in die Spur gefunden. Von Bayer Leverkusen ausgeliehen, hofft der Wiener, in England bleiben zu können.

Ausgerechnet am Boxing Day hatte Aleksandar Dragović seine Geduldsprobe bestanden. Vergangenen Sommer war der Innenverteidiger aus Wien von Bayer Leverkusen leihweise zu Leicester City gewechselt, gegen den FC Watford feierte er am 26. Dezember endlich sein Debüt in der englischen Premier League.

Zurück lagen ein halbes Jahr, in dem für den Ex-Austrianer nur ein Platz auf der Bank geblieben war sowie eine verpatzte Saison bei Bayer Leverkusen. Bereut hat "Drago" seinen Wechsel in die deutsche Bundesliga dennoch nicht, wie er im Interview mit dem Kurier klarstellt, allerdings würde er seine Knöchelverletzung, die er sich noch bei Dynamo Kiew zugezogen hatte und nach Leverkusen mitnahm, nicht mehr in der Ukraine behandeln lassen. "Im Nachhinein ist man immer klüger", sagt der 26-Jährige.

Leicester-Trainer Puel setzt auf Dragović

In England läuft es für den Wiener seit Weihnachten wieder besser. Zwar ging die Partie in Watford, in der Dragović als Rechtsverteidiger aushelfen musste, mit 1:2 verloren und vier Tage später musste er gegen Liverpool wieder auf die Bank, in den drei darauffolgenden Ligaspielen stand der 61-fache ÖFB-Internationale aber wieder in der Startelf von Trainer Claude Puel.

"Meine Leistungen waren solide", findet Dragović, mit dem Leicester im Jahr 2018 noch kein Gegentor kassiert, in der Meisterschaft zwei Siege gefeiert und einen Punkt bei Chelsea geholt hat. "Das sind gute Argumente", hofft die Leverkusen-Leihgabe weiter auf das Vertrauen des Coaches.

Denn die Konkurrenz auf seiner Position ist namhaft. Kapitän Wes Morgan ist bei Leicester langjähriger Leistungsträger, Harry Maguire seit dem Herbst englischer Teamspieler. Den deutschen Hünen Robert Huth hat Dragović in der Abwehrhierarchie hingegen bereits verdrängt.

Dragović: "Leicester hat mich aus dem Dreck gezogen"

Im anstehenden Frühjahr will Dragović weiter Matchpraxis sammeln und mit guten Leistungen sein durch das Leverkusen-Jahr etwas angeschlagenes Standing ("Sicher waren zwei, drei schlechtere Partien dabei, aber es war nicht so, wie es oft dargestellt wird.") wieder aufpolieren.

Wie es nach Saisonende weitergeht, ist noch ungewiss. Sein Vertrag mit Bayer Leverkusen läuft noch bis 2021, Dragović spricht sich allerdings offen für einen Verbleib in England aus: "Man wird sehen, ob sie die Kaufoption ziehen", sagt er. "Sie haben mich aus dem Dreck gezogen. Es wäre ein Traum, hierzubleiben."

