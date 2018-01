Fix! Baba kehrt zu Schalke zurück

Fix: Abdul Rahman Baba wird für anderthalb Jahre von Schalke 04 ausgeliehen

Es war nur noch eine Sache von letzten vertraglichen Modalitäten, nun meldet der FC Schalke 04 Vollzug. Abdul Rahman Baba wird erneut vom FC Chelsea ausgeliehen und gehört ab sofort zum Kader der Königsblauen.

Dies bestätigten die Gelsenkirchener am Montagabend auf ihrer Vereins-Homepage. Baba wird bis zum Sommer 2019 bei den Schalkern bleiben und bekommt das Trikot mit der Rückennummer 14. In Chelsea hat der ghanaische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2020.

Bereits in der vergangenen Spielzeit hatte Schalke den 23-jährigen Außenverteidiger aus London ausgeliehen. Bis zu seiner schweren Kreuzbandverletzung, die er sich beim Afrika-Cup 2017 zuzog, absolvierte er 21 Pflichtspiele für die Königsblauen.

Im August 2015 wechselte Baba für 20 Millionen Euro vom FC Augsburg an die Stamford Bridge und absolvierte in seiner ersten Saison in der Premier League 23 Pflichtspiele für die Blues. Unter José Mourinho spielte der Ghanaer aber vor seinem ersten Wechsel nach Gelsenkirchen nur selten eine Rolle.