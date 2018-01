Freiburg leiht Bussman aus Mainz aus

Gaëtan Bussmann wird bis zum Saisonende im Breisgau spielen

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Gaetan Bussmann vom Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05 ausgeliehen. Das gab der Klub am Montagabend bekannt.

Der französische Linksverteidiger spielt zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende in Freiburg, im Anschluss besitzt der Klub eine Kaufoption. Weitere Details nannten die Vereine nicht.

"Ich bin wieder fit, freue mich auf die Chance in Freiburg und bin mir sicher, der Mannschaft helfen zu können", sagte Bussmann: "Mir gefällt, wie hier Fußball gespielt wird. Das passt zu meiner Mentalität."

Auch SCF-Sportvorstand Jochen Saier freut sich über eine weitere Alternative in der Defensive, die dem Kader noch mehr in der Breite verstärken soll: "Gaëtan möchte eine neue Herausforderung annehmen. Mit seiner Leihe haben wir nun auch die Position auf der linken Abwehrseite in unserem Kader doppelt besetzt."

Der 26-Jährige bestritt für Mainz bislang 33 Pflichtspiele und erzielte dabei einen Treffer. In der laufenden Saison kam Bussmann wegen verschiedener Verletzungen noch nicht zum Einsatz.