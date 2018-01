Bericht: Wolfsburg holt Hannovers Klaus

Soll im Sommer nach Wolfsburg wechseln: Hannovers Felix Klaus

Der VfL Wolfsburg hat sich die Dienste von Offensivspieler Felix Klaus von Hannover 96 gesichert. Der 25-jährige Flügelspieler soll im Sommer für eine festgeschriebene Ablöse zu den Wölfen wechseln.

Dies berichtete das Sportportal "sportbuzzer" am Montagabend. Klaus, dessen Arbeitspapier bei den Roten eigentlich noch bis 2019 läuft, könne demnach den Verein für kolportierte zweieinhalb bis drei Millionen Euro in Richtung Wolfsburg verlassen. Dort soll er einen Vierjahresvertrag erhalten.

Im Sommer 2015 wurde Klaus für drei Millionen Euro vom SC Freiburg nach Niedersachsen an die HDI-Arena gelotst. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga avancierte der gebürtige Osnabrücker im Unterhaus zum absoluten Aufstiegsgarant für Hannover, erzielte in 30 Spielen sechs Tore und legte vier Treffer auf.

Auch in der laufenden Spielzeit gehört Klaus bei Hannover zum Stammpersonal und stand bislang in 19 von 20 Partien auf dem Feld, wobei er mit sechs Assists und zwei Treffern vor allem als Vorbereiter glänzte.