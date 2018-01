BVB bestätigt: Bartra kehrt nach Spanien zurück

Bartra wechselt zurück nach Spanien

Marc Bartra kehrt vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zurück in seine spanische Heimat zu Betis Sevilla. Der BVB bestätigte den Abschied des Abwehrspielers am späten Dienstagabend.

"Marc Bartra ist ein wundervoller Mensch und ein toller Fußballer, der unsere BVB-Herzen sofort für sich gewonnen hat", verabschiedete sich BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vom spanischen Nationalspieler.

"Leider ist ihm in Dortmund durch den feigen Anschlag auf noch immer unfassbare Weise Schreckliches widerfahren. Vor diesem Hintergrund respektieren wir Marcs Wunsch, in sein Heimatland zurückzukehren und alles hinter sich zu lassen", so Watzke.

Weil sich der Klub dem Spieler "in besonderer Weise" verpflichtet fühlt, "haben wir bei den Ablöseverhandlungen deutliches Entgegenkommen gezeigt. Borussia Dortmund wünscht Marc Bartra und seiner Familie alles Gute für die Zukunft", wird der Dortmunder Geschäftsführer zitiert. In welcher Größenordnung sich die Ablösesumme bewegt, ist offiziell nicht bestätigt. Laut "kicker" beträgt die Ablöse 10,5 Millionen Euro.

👋 Emotionaler Abschied: @MarcBartra wechselt mit sofortiger Wirkung zu @RealBetis Sevilla in die erste spanische Liga. Der BVB zeigte in den Ablöseverhandlungen mit dem Tabellendreizehnten der „La Liga“ großes Entgegenkommen.

Alle Infos: https://t.co/SFFIeXY47M! pic.twitter.com/Eeefm6VaUg — Borussia Dortmund (@BVB) 30. Januar 2018

"Ich kann die Momente und Gefühle, die ich in den letzten anderthalb Jahren hatte, kaum in Worte fassen", ließ der Spanier in einem Statement verlauten. "Ich hätte es nie für möglich gehalten, so viel Liebe und Unterstützung von einer der besten Fußball-Familien der Welt zu erhalten. Ihr seid ein Vorbild für alle!", schwärmte Bartra von den Fans und dem Umfeld der Schwarz-Gelben.

"Ich habe in jedem Moment alles gegeben. Wir waren in der Lage, nach einigen Jahren wieder einen Pokal zu holen und den Triumph gemeinsam zu feiern. Diesen Moment und alle anderen werde ich nie vergessen", erklärte der 27-Jährige.