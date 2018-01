Bierhoff beklagt fehlende Strafraumspieler

Oliver Bierhoff vermisst die klassischen Strafraumspieler

Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff sieht eine zu starke Fokussierung auf das Spielerische als Grund für heutige Defizite im deutschen Fußball.

"Wir haben es eine Zeit lang fast übertrieben, was die Technik und das Zusammenspiel angeht. Es fehlen jetzt die klassischen Strafraumspieler, teilweise fehlt auch die Abschlussstärke. Jeder will jetzt auch ein bisschen spielen", sagte Bierhoff am Dienstag auf dem Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf.

Daher fordert er: "Wir müssen jetzt auch wieder neue Impulse setzen, die - nicht ganz so stark - in die andere Richung gehen." Dies sei insbesondere im Vergleich mit anderen Nationen wichtig, die laut Bierhoff "tierisch aufgeholt haben".

Der Manager setzt dabei große Hoffnung in die DFB-Akademie, die bis 2020 in Frankfurt/Main entstehen soll: "Wir hoffen, dass die Sportler, Experten und Wissenschaftler sich dort gegenseitig pushen und sich immer wieder gegenseitig verbessern."