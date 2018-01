Bobic von Bayern-Gerüchten genervt

Niko Kovac und Fredi Bobic haben die Eintracht zurück in die Spur geführt

Sportvorstand Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist die Gerüchte um ein angebliches Interesse von Rekordmeister Bayern München an Eintracht-Trainer Niko Kovac leid.

"Vorher war es Julian Nagelsmann in Hoffenheim, jetzt ist es der Niko. Irgendwann ist es ein bisschen nervig", sagte Bobic beim Sportbusiness-Kongress SPOBIS in Düsseldorf: "Das sind Trainer, die irgendwo einen Job haben. Ich halte das nicht für korrekt. Und wir kümmern uns da nicht drum."

Zudem stellte Bobic Kovac ein glänzendes Zeugnis aus sowie eine weitere Zukunft am Main in Aussicht. "Niko hat einen tollen Weg vor sich, macht einen guten Job. Ich bin mir sicher, dass wir noch einige schöne Zeiten zusammen in Frankfurt erleben werden", sagte der 46-Jährige weiter.

Bis zum Ende der Transferperiode am Mittwoch plant Bobic nicht mit neuen Spielern, höchstens noch mit Abgängen: "Eventuell machen wir noch eine Kleinigkeit. Da geht es vielleicht um eine Leihe von uns weg. Aber es wird auf jeden Fall keinen Zugang geben, das kann ich garantieren."