Mesut Özil verlängert bei den Gunners

Mesut Özil offenbar vor Verlängerung beim FC Arsenal

Mesut Özil soll entgegen aller Gerüchte der letzten Monate seinen auslaufenden Vertrag beim FC Arsenal verlängert haben. Wichtiger Faktor dabei soll die Verpflichtung von BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang gewesen sein.

Wie die seriöse "BBC" berichtet, setzte Özil am Mittwochmorgen seine Unterschrift unter einen neuen Dreieinhalbjahresvertrag bis Sommer 2021. Der Kontrakt soll dem Weltmeister knapp 400.000 Euro pro Woche, also 20,6 Millionen Euro pro Jahr garantieren - das höchste Gehalt in der Vereinsgeschichte Arsenals. Auch die "Deutsche Presse-Agentur" bestätigt unter Berufung auf eine Quelle aus Özils Umfeld diese Zahlen.

Zuvor hatte "Bild" ebenfalls von einer bevorstehenden Einigung zwischen dem Mittelfeldstar und seinem Arbeitgeber berichtet. Die Arsenal-Führung habe mit den Winter-Transfers von Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan den Forderungen Özils nach einer stärkeren Mannschaft entsprochen.

Özils Berater Erkut Sögüt hatte zuletzt gegenüber der türkischen Zeitung "Fanatik" bestätigt, dass der Spielmacher "die nächsten zwei bis drei Jahre in der Premier League verbringen" werde.

Özil kauft Elf-Millionen-Euro-Villa in London

Englischen Medienberichten zufolge hatte sich Özil bereits mit dem Kauf einer Elf-Millionen-Euro-Villa im Norden Londons auf seinen längeren Aufenthalt in der Metropole eingestimmt.

Özil wechselte 2013 für die damalige Arsenal-Rekordsumme von 50 Millionen Euro zu den Gunners. Dort hat er dreimal den FA Cup gewonnen und seither die meisten Torvorlagen in der Premier League gegeben sowie die meisten Chancen kreiert. International hat er die hohen Erwartungen aber nicht immer erfüllen können.

Dennoch versuchte Arsenal seit Monaten, den Linksfuß von einem Verbleib zu überzeugen. Interesse an Özil soll es auch von Paris Saint-Germain, Manchester United, dem FC Barcelona und aus China gegeben haben. Laut "ESPN" hätte Özil im Reich der Mitte 30 Millionen Euro pro Jahr verdienen können.

Arsenal mit Teammanager-Urgestein Arsène Wenger wird auch dieses Jahr in der Premier League seine Ziele verfehlen. Derzeit belegen die Gunners nur einen enttäuschenden sechsten Rang - schon acht Punkte hinter Platz vier, der für die Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.