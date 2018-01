Medien: Barcelona baggert wieder an Alaba

David Alaba gehört in München zu den absoluten Leistungsträgern

Unter Trainer Jupp Heynckes findet David Alaba bei Bayern München langsam wieder zu altem Weltklasse-Niveau zurück. Grund genug für den FC Barcelona, seine Fühler in Richtung des Österreichers auszustrecken.

Laut Informationen der spanischen Sportzeitung "AS" arbeitet der FC Barcelona derzeit an einem Angebot für Alaba. Demnach will man den Abwehrspieler im kommenden Sommer nach Katalonien locken. Bereits seit sechs Jahren soll sich der 25-Jährige auf der Wunschliste der Katalanen befinden. Schon 2016 hatten spanische Medien von einem konkreten Barca-Angebot berichtet.

Aktuell sind die Klubbosse beim 24-fachen spanischen Meister wohl unzufrieden mit den Außenverteidigern. Lucas Digne und Sergi Roberto verkörpern kein absolutes Top-Niveau. Nur Jordi Alba überzeugt seit Jahren auf der linken Abwehrseite.

Um Alaba zu verpflichten, müssten die Katalanen aber tief in die Tasche greifen. Der Außenverteidiger ist noch bis 2021 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag. Dennoch wird der 59-fache Nationalspieler immer wieder mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde auch Real Madrid in den Medien als potenzieller Abnehmer gehandelt.