Boss von spanischem Zweitliga-Klub festgenommen

Die Polizei nahm FC-Cádiz-Boss Pina fest

Der Geschäftsführer des spanischen Zweitliga-Klubs FC Cádiz Quique Pina wurde am Mittwoch im Rahmen einer Geldwäsche-Untersuchung vorläufig festgenommen.

Die Polizei, die Spielertransfers genauer untersucht hatte, verhaftete Pina in der südöstlichen Region von Murcia.

Währenddessen durchsuchten Beamte die Büros des Klubs. Ebenso wurden Büros in Granada durchsucht. Dort war Pina von 2009 bis 2016 als Präsident tätig gewesen.

Cádiz, das aktuell Zweiter der La Liga 2 ist und zum ersten Mal seit der Saison 2005/06 in die Elite-Spielklasse zurückkehren könnte, bestätigte die Durchsuchungen. Allerdings betonte der Verein, in keinster Weise in Geldwäsche verwickelt zu sein.