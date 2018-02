Langkamp wechselt von Hertha zu Werder

Sebastian Langkamp geht von Hertha BSC zum SV Werder Bremen

Sebastian Langkamp wechselt innerhalb der Bundesliga von Hertha BSC zu Werder Bremen, teilten beide Fußball-Klubs kurz vor dem Ende der Transferfrist mit.

Der Abwehrspieler war viereinhalb Jahre in Berlin aktiv und absolvierte 106 Spiele in der Bundesliga für die Hertha. In Bremen soll er Lamine Sané ersetzen, der aus disziplinarischen Gründen nicht mehr zum Kader der Norddeutschen gehört.

Werder zahlt nach übereinstimmenden Medienberichten rund 2,5 Millionen Euro für den Innenverteidiger. Über die Vertragslaufzeit machten die Bremer wie üblich keine Angaben.

"Wir haben für die Defensive nach einem erfahrenen Spieler gesucht. Sebastian passt genau in das Anforderungsprofil. Er kennt die Bundesliga bestens, hat auch auf internationaler Ebene Erfahrungen gesammelt und braucht daher wenig Eingewöhnungszeit", nannte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann die Gründe für den Transfer.

"Erst am vergangenen Wochenende habe ich selbst im Stadion erlebt, wie stark Werder aufspielen kann und welche Unterstützung von den Rängen kommt. Ich möchte mithelfen so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf herauszukommen", sagte der Neu-Bremer bei seiner Vorstellung.