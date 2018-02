Hoffenheim fehlen weiterhin Leistungsträger

Julian Nagelsmann plagen Verletzungssorgen

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim plagen vor dem Punktspiel bei Hertha BSC am Samstag (15:30 Uhr) personelle Sorgen. Nadiem Amiri und Kerem Demirbay hatten laut Trainer Julian Nagelsmann zwar "beide gut trainiert, sind aber noch nicht bei 100 Prozent."

Zudem berichtete Nagelsmann am Donnerstag, dass "Lukas Rupp Probleme mit dem Knie hat und wahrscheinlich nicht spielen kann. Mark Uth hat zudem Wadenprobleme."

Ob außer Rupp weitere Spieler ausfallen werden, entscheidet sich wohl erst kurzfristig.

Fakt ist, dass die TSG nach drei Niederlagen und einem Remis in den zurückliegenden vier Spielen endlich wieder gewinnen muss. "Zwei große Brocken mit den Bayern und Leverkusen sind weg. Jetzt kommen viele Spiele, in denen wir erfolgreich sein wollen", sagte Nagelsmann: "Wir sind auf jeden Fall in der Lage, bei der Hertha zu gewinnen."