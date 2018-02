Bayern-Ikone kritisiert Aubameyang: "Nicht schön"

Pierre-Emerick Aubameyang wechselte vom BVB zu Arsenal

Bayern Münchens Klub-Legende Hans-Georg "Katsche" Schwarzenbeck sieht die Auswüchse des Transfer-Wahnsinns im heutigen Profi-Fußball kritisch.

"Ich lese da nur noch drüber und denke nicht mehr darüber nach. Es ist mir alles fremd geworden", sagte der Weltmeister von 1974 der "tz".

Zu seiner aktiven Zeit sei es gemäßigter zugegangen. "Da gab es auch wichtige Transfers, in Sachen Geld war aber alles viel überschaubarer. Die Summen waren bei Weitem nicht so exorbitant." Aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre sei der Fußball "vielen Fans fremd geworden", ergänzte der 69-Jährige.

Das Verhalten von Pierre-Emerick Aubameyang, der mit seinen Eskapaden den Wechsel von Borussia Dortmund zum FC Arsenal erzwang, kritisierte Schwarzenbeck: "So etwas ist natürlich überhaupt nicht schön und respektabel, für keinen Verein. Leider wird es solche Spieler in Zukunft aber immer wieder geben." Aubameyang sei nicht der erste Profi gewesen, "der seine Interessen ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht", so Schwarzenbeck.

Angesichts der immer weiter steigenden Summen auf dem Transfermarkt sieht der frühere Abwehrspieler den FC Bayern als Vorbild. Der deutsche Rekordmeister habe "seine Ausgaben noch wunderbar im Griff" und sei "gewissermaßen normal geblieben", lobte Schwarzenbeck.

"Wenn man die Ablösen der Bayern mit denen der anderen großen Klubs vergleicht, dann ist das aller Ehren wert", sagte der gebürtige Münchner, der seine Fußballschuhe von 1961 bis 1981 höchst erfolgreich für die Bayern schnürte.