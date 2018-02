Kurios: Hertha BSC vergibt Dauerkarte als Tattoo

Hertha BSC verlost eine lebenslange Dauerkarte als Tattoo

Kuriose Marketing-Aktion von Hertha BSC: Der Berliner Bundesligist verlost eine lebenslange Dauerkarte. Der Haken: Das Ticket wird dem "glücklichen" Gewinner oder der Gewinnerin tätowiert.

"Kein Verein geht so unter die Haut wie Hertha BSC! Im Erfolg und im Misserfolg. In guten wie in schlechten Zeiten", bewirbt die Alte Dame die ungewöhnliche Maßnahme, die in den Sozialen Netzwerken schon ein großes, nicht ausschließlich positives Echo fand. Immerhin: Zahlreiche Fans meldeten bereits ihr Interesse an.

Man biete den "Treuen der Treusten die Möglichkeit, dieses Empfinden mit Leben zu füllen – und das im wahrsten Sinne des Wortes", schrieb die Hertha in dem offiziellen Statement zur Aktion "Die Dauerkarte deines Lebens".

Tätowierter QR-Code berechtigt zum Eintritt

Das ausgelobte Tattoo beinhaltet die blau-weiße Hertha-Fahne, ein Bild der Stadtgrenzen Berlins sowie die Silhouette des Olympiastadions.

Darüber hinaus berechtigt ein ebenfalls unter die Haut gestochener QR-Code zum Eintritt für alle Bundesliga-Heimspiele der Berliner, ein Leben lang. Gestochen wird das "Kunstwerk" vom Berliner Tattoo-Studio 'Love is Pain'.

Die Dauerkarte deines Lebens: Dein Saisonticket ein Leben lang tätowiert – auf deinem Arm! 🐻💙 #BSCTSG #hahohe pic.twitter.com/NFgI3EhESY — Hertha BSC (@HerthaBSC) 1. Februar 2018

Bis zum 8. Februar können sich Hertha-Anhänger und Tattoo-Freunde unter dauerkartedeineslebens@herthabsc.de mit Bild, Video oder einer anderen kreativen Idee für die ungewöhnliche Dauerkarte bewerben.