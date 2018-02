Investor Kühne setzt zu Rundumschlag gegen HSV an

Hat zur Lage beim HSV Stellung genommen: Investor Klaus-Michael Kühne

Platz 19 in der Bundesliga, das rettende Ufer schon vier Punkte entfernt und den Tabellenletzten vom 1. FC Köln bereits ernsthaft im Nacken: beim Hamburger SV läuten die Alarmglocken mal wieder auf voller Stufe. Mitten hinein in den Trubel hat sich HSV-Investor Klaus-Michael Kühne zu Wort gemeldet und zum Rundumschlag ausgeholt.

"Der HSV befindet sich in einer prekären Lage, was durch die jüngsten Vorgänge noch verstärkt wurde", sagte Kühne gegenüber der "Hamburger Morgenpost" und spielte damit wohl auf die Machtkämpfe im Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten an.

Die Rothosen seien für den Kampf um den Klassenerhalt "ganz und gar nicht" gut aufgestellt, so der Unternehmer. Dass der Nordklub in der Wintertransfer-Periode überhaupt nicht auf dem Transfermarkt aktiv wurde, hat dem 80-Jährigen nicht geschmeckt. "Selbstverständlich habe ich mir [...] Verstärkungen gewünscht", betonte Kühne. Er habe "mehrfach an Aufsichtsrat und Vorstand appelliert zu handeln".

Zuletzt hieß es von Seiten der Vereins-Verantwortlichen, dass der Mehrheitseigner des Logistikdienstleisters Kühne und Nagel kein Geld mehr für seinen Herzensvereins zur Verfügung stellen möchte. Doch Kühne widersprach vehement: "Ich wurde nicht angefragt, und man hat öffentlich erklärt, dass man meine Hilfe nicht in Anspruch nehmen wolle."