Tschauner bleibt auch gegen den HSV im 96-Tor

Philipp Tschauner sah bei der Niederlage gegen Wolfsburg nicht gut aus

Ungeachtet seines Patzers bei der 0:1-Niederlage im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Wolfsburg bleibt Philipp Tschauner vorerst Stammkeeper bei Hannover 96.

"Er wird Sonntag spielen", sagte Trainer André Breitenreiter vor dem kleinen Nordderby am Sonntag (18:00 Uhr) beim Hamburger SV.

Der 32 Jahre alte Schlussmann kam beim Bundesliga-Aufsteiger in dieser Saison bislang auf 19 Pflichtspieleinsätze. Michael Esser, die Nummer zwei im 96-Tor, stand dreimal für die Norddeutschen zwischen den Pfosten.

Ob Stürmer Niclas Füllkrug zur Verfügung steht, der in dieser Saison bereits neun Tore erzielt hat, war am Freitagmittag noch nicht gänzlich zu klären. Breitenreiter verriet jedoch so viel: "Er hat gestern individuell trainiert und soll heute planmäßig wieder ins Mannschaftstraining einsteigen."

Den HSV erwartet der Coach der 96er als ein Team, "das Gas gibt und eine brutale Mentalität auf den Platz bringen wird". Unabhängig vom Ergebnis gegen den Nord-Rivalen "werden wir wie gewohnt mir Ruhe und Gelassenheit weiterarbeiten", fügte der 44-Jährige hinzu.