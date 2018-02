Bielefeld verlängert mit Ersatzkeeper Rehnen

Nikolai Rehnen bleibt langfristig in Bielefeld

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld baut langfristig auf die Dienste von Torhüter Nikolai Rehnen. Wie die Ostwestfalen mitteilten, wurde der Vertrag des 20-Jährigen um drei Jahre bis zum 30. Juni 2021 verlängert.

"Nikolai Rehnen hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und sich fest in unserem Profikader etabliert. Wir sind froh, dass wir einen talentierten Torhüter aus dem eigenen Nachwuchs langfristig an uns binden konnten", sagte Geschäftsführer Sport Samir Arabi. Rehnen ist derzeit hinter Stammkeeper Stefan Ortega die Nummer zwei.

"Ich freue mich, dass mir mein Jugendverein, in dem ich mittlerweile meine elfte Saison spiele, weiterhin das Vertrauen schenkt. Ich fühle mich in Bielefeld und bei Arminia sehr wohl, die Zusammenarbeit mit Marco Kostmann und unserem Torhüterteam funktioniert hervorragend", sagte der 20-Jährige Keeper.