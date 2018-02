Düsseldorf hält die Konkurrenz auf Abstand

André Hoffmann (r.) erzielte bereits nach zwei Minuten das Tor des Tages

Fortuna Düsseldorf hält in der 2. Fußball-Bundesliga die Konkurrenz auf Distanz. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel gewann zum Auftakt des 21. Spieltages das Spitzenspiel gegen Angstgegner SV Sandhausen etwas glücklich 1:0 (1:0) und liegt nach ihrem vierten Sieg in Folge weiter mit drei Punkten Vorsprung vor Verfolger 1. FC Nürnberg an der Spitze.

André Hoffmann machte bereits in der zweiten Minute mit seinem ersten Saisontreffer den vierten Sieg der Gastgeber in Folge perfekt. Für die Gäste scheiterte Tim Kister (74.) mit einem Handelfmeter am starken Fortuna-Torwart Raphael Wolf. Sandhausen, das seine vorherigen drei Auswärtsspiele bei der Fortuna alle gewonnen hatte, ging erstmals nach zuvor vier Spielen in Serie ohne Niederlage wieder leer aus und liegt vorerst vier Punkte hinter dem Tabellendritten Holstein Kiel.

Die Gastgeber erwischten vor 23.288 Zuschauern einen Blitzstart. Nach der ersten Ecke der Düsseldorfer durch Winterzugang Genki Haraguchi gelang Hofmann per Kopf sein erster Saisontreffer. Die frühe Führung spielte den Rheinländern in die Karten, Sandhausen blieb aber bei Kontern gefährlich.

Bemühtes Sandhausen belohnt sich nicht

Nach einer Viertelstunde vergab Richard Sukuta-Pasu eine gute Möglichkeit für die Kurpfälzer, die sich nach und nach aus der Umklammerung lösten. Eroll Zejnullahu hätte in der 20. Minute ebenfalls ausgleichen können. Fortuna hatte vor der Pause noch eine gute Gelegenheit durch Benito Raman.

Im zweiten Durchgang war Sandhausen weiter um den Ausgleich bemüht, Fortuna stand aber in der Defensive sehr sicher und ließ zunächst nichts mehr anbrennen. Nach einem Handspiel von Kaan Ayhan im Fortuna-Strafraum versagten dann Kister die Nerven.