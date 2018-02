Karlsruhe verpasst Sieg im Verfolgerduell

Alois Schwartz und der KSC verpassen den Sieg

Der Karlsruher SC hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga nicht fortsetzen können. Beim Tabellendritten Wehen Wiesbaden spielte der Zweitliga-Absteiger 1:1 (1:0) und verpasste es damit, auf den vierten Rang vorzurücken.

Mit 37 Zählern bleibt der KSC vorerst Sechster und hat weiterhin sechs Punkte Rückstand auf Wiesbaden.

Die Partie wurde 15 Minuten später angepfiffen, weil der KSC-Sonderzug aufgehalten wurde. Dafür wurden die Gäste-Fans früh entschädigt, als Fabian Schleusener (6.) Karlsruhe in Führung brachte. Kurz vor der Pause hatte der Stürmer auch das 2:0 auf dem Fuß, wurde aber vor dem Strafraum per Notbremse von Sascha Mockenhaupt gestoppt. Der Wiesbadener sah für die Aktion die Rote Karte. In Unterzahl glich Stephan Andrist (80.) aus.

Schlusspfiff |1:1| Die Partie ist ohne große Nachspielzeit zu Ende, wir fahren mit einem 1:1-Unentschieden zurück in den Wildpark. #WIEKSC #nurderksc pic.twitter.com/8mYYqBFtaz — Karlsruher SC e.V. (@KarlsruherSC) 2. Februar 2018

Die Sportfreunde Lotte setzten sich 2:0 (1:0) gegen den VfR Aalen durch und rehabilitierten sich damit von der deutlichen 0:5-Niederlage bei Tabellenführer Paderborn am vergangenen Spieltag. Die Tore erzielten Kevin Freiberger (16.) und Maximilian Oesterhelweg (76.). Mit 28 Zählern steht die Mannschaft von Trainer Andreas Golombek im gesicherten Mittelfeld.