Sahin träumt von Trainerkarriere beim BVB

Hat noch Pläne beim BVB: Nuri Sahin

Nuri Sahin vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund träumt von einer zweiten Karriere beim BVB nach seiner aktiven Zeit.

In einem Interview mit der "Deutschen Welle" antwortete das Dortmunder Urgestein auf die Frage, wo er sich selbst in zehn Jahren sehe, ziemlich authentisch und mit einem Lächeln im Gesicht: "An der Seitenlinie in unserem Stadion, als Trainer dieses Vereins."

Sahin hat seit seinem Profi-Debüt mit nur 16 Jahren in der Bundesliga nur für Borussia Dortmund gespielt und blickt bereits auf über 215 Bundesligaspiele für die Schwarz-Gelben zurück. Unterbrochen war seine Laufbahn bei den Westfalen nur durch kurze Gastspiele in den Niederlanden für Feyenoord Rotterdam, in England für den FC Liverpool und in Spanien für Real Madrid.

Seit Januar 2013 kickt Sahin aber wieder durchgehend für seine Borussia und feierte unter anderem den DFB-Pokalsieg mit den Dortmundern.

Der 29-Jährige betonte neben der sportlichen Entwicklung im Verein auch das enorme Wachstum rund um den Klub in den vergangenen Jahren und hofft auf die nächsten Schritte in naher Zukunft: "Borussia Dortmund wächst wie irre! Was der Klub in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, was der Klub alles gewonnen hat, das sagt alles. Es werden immer mehr Fans und ich hoffe, dass es für die nächsten zehn, 15, 20 Jahre so weitergeht."