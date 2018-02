Watzke: Auba "wird man nicht mehr verkauft bekommen"

Hans-Joachim Watzke hat sich erneut zum Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang geäußert

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat im Rahmen des Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund kleine Spitzen in Richtung des abgewanderten Stürmers Pierre-Emerick Aubameyang verteilt.

Unter der Woche war der Gabuner für rund 63 Millionen Euro zum FC Arsenal in die Premier League gewechselt. Watzke äußerte sich nun zur Ablöse.

"Er wird in diesem Jahr 29. In dem Moment, in dem man jetzt Pierre-Emerick verpflichtet, weiß man, dass man ihn nicht mehr verkauft bekommen wird. Maximal, wenn er selbst Bock hat, oder wenn er nach China will", erklärte der 58-Jährige, der einen süffisanten Seitenhieb folgen ließ: "Bei dem, was er nun bei Arsenal verdient, muss er ja nicht mehr nach China."

Generell sei es "ein Unterschied, ob du einen 24-Jährigen oder einen 29-Jährigen verpflichtest. Das ist der Grund, weshalb die Ablösesumme nicht höher war", so Watzke, der das Maximum herausgeholt hat: "Wir haben nie ein höheres Angebot erhalten."

"Die Leute vergessen immer, dass man auch Steuern bezahlen muss"

Der BVB-Boss bezog auch zur finanziellen Situation des Vereins, der seit dem vergangenen Sommer über 240 Millionen Euro durch Spielerverkäufe eingenommen hat, dezidiert Stellung.

"Die Leute vergessen immer, dass man auch Steuern bezahlen muss, wenn man ordentlich wirtschaftet. Wir haben gesagt, wir machen solide Sachen und keine Schulden", bekräftigte der Funktionär.

Watzke weiter: "Die ganz, ganz großen Vereine wie Real Madrid und Bayern München stürzen sich auf unsere Spieler. Wir sind nicht unendlich weit weg - wir haben jetzt eine Woche lang auf Augenhöhe mit dem FC Arsenal verhandelt."