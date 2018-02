Boateng schützt Goretzka: "Das geht zu weit"

Führungsspieler beim FC Bayern: Jerome Boateng

Der Wechsel von Schalkes Leon Goretzka zu Bayern München am Ende der Saison hat gerade im Lager der Königsblauen für Unmut gesorgt. Sein zukünftiger Mannschaftskollege Jérôme Boateng hat den 22-Jährigen jetzt in Schutz genommen.

"Es ist normal, dass sie verärgert sind", räumte der Innenverteidiger in einem Interview mit "goal.com" ein, betonte allerdings: "An einem gewissen Punkt geht es zu weit. Er ist ein sehr junger Spieler, ein guter Spieler und eines der größten Talente Deutschlands. Da muss man vorsichtig sein."

Boateng fordert die Fans und die Verantwortlichen von Schalke stattdessen auf, Goretzka bis zum Saisonende zu unterstützen. "Natürlich ist es nicht so einfach für die Fans, weil er das Gesicht des Klubs war. Dennoch muss man an den Menschen denken und nicht nur an den Klub."

Lobende Worte fand der Nationalspieler auch für seinen ehemaligen Trainer Pep Guardiola: "Er ist brillant. Einer der Besten. Taktisch war er der Beste." Außerdem sei das Spiel von Manchester City, dem aktuellen Verein des spanischen Coaches, "wunderschön anzuschauen".

Heynckes als "Vaterfigur"

Auch mit seinem aktuellen Trainer Jupp Heynckes ist Boateng mehr als zufrieden. "Er tut uns allen gut. Man sieht ja, wie wohl sich die Mannschaft derzeit fühlt", erklärte der 29-Jährige und ergänzte: "Jeder folgt ihm, er hat große Erfahrung und ist wie eine Vaterfigur für das Team. Man sieht in unseren Spielen, dass wir viel besser performen als zuvor."

Dieses Selbstvertrauen möchten die Bayern mit in die nächsten Champions-League-Partien nehmen. Im Achtelfinale treffen die Münchener auf Besiktas. "Natürlich wollen wir so weit kommen wie möglich. Als Land betrachtet hätte es Deutschland international deutlich besser auftreten können", zog Boateng über das Abschneiden der Bundesligaklubs Bilanz: "In den Jahren zuvor war es besser, aber jetzt gibt es viele starke Ligen: die englische, die spanische und die italienische Liga."