Dank Sánchez: Huddersfield auf Abstiegsrang

Sánchez traf vom Punkt

Der deutsche Trainer David Wagner steht mit Aufsteiger Huddersfield Town erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz.

Die Terriers verloren mit 0:2 (0:0) beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United und fielen in der Premier-League-Tabelle vom 17. auf den vorletzten Platz.

Im Old Trafford erzielte der Belgier Romelu Lukaku (55. Minute) die Führung für den Tabellenzweiten United, der zunächst ohne den angeschlagenen Paul Pogba begann. Nach einem Foul an Alexis Sánchez verwandelte der chilenische Neuzugang der Red Devils den Strafstoß (68.) selbst zum Endstand und feierte damit ein gelungenes Heimdebüt.

Das Hinspiel hatte Huddersfield zuhause mit 2:1 gewonnen. Nun wartet Wagners Team seit acht Liga-Spielen auf einen Sieg. Die letzten fünf Partien gingen verloren. Manchester United verkürzte durch den Erfolg den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City um zwei Punkte, weil City beim FC Burnley nur zu einem 1:1 kam. Mit 13 Zählern ist der Vorsprung des Spitzenreiters aber immer noch komfortabel.

Vor Spielbeginn gedachten die United-Fans in Old Trafford der 23 Todesopfer der Flugzeug-Katastrophe 60 Jahre zuvor, als die sogenannten "Busby Babes" vom Unglück in München betroffen waren. Die Anhänger zeigten auf der Stretford-End-Tribüne ein großes Banner mit dem Foto der Busby Babes und der Aufschrift "We'll never die". Das Flugzeug von United war am 6. Februar 1958 auf der Rückkehr vom Europapokalspiel bei Roter Stern Belgrad beim Start in München auf verunglückt.