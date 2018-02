Gefeuert! FCA wirft Schalke-Flirt Opare raus

Daniel Opare muss sich einen neuen Verein suchen

Paukenschlag beim FC Augsburg! Rechtsverteidiger Daniel Opare wurde aus dem Kader für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15:30 Uhr) gestrichen und wird auch darüber hinaus wohl keine Berücksichtigung mehr finden.

"Der FC Augsburg steht für Werte wie Bodenständigkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. Zuletzt hat Daniel Opare gegen diese Werte mehrfach verstoßen", vermeldete der FCA auf seiner Homepage und fügte hinzu: "Aus diesem Grund hat der FCA sein Angebot einer Vertragsverlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrages zurückgezogen."

Darüber hinaus habe man dem 27-Jährigen in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er sich kurzfristig einen neuen Verein suchen kann.

"Daniel Opare hat uns bewusst und trotz der Konfrontation mit Fakten wiederholt belogen. Des Weiteren hat er mehrfach gegen den Verhaltenskodex innerhalb der Mannschaft verstoßen", begründete Stefan Reuter die Maßnahmen der Fuggerstädter. Der Klub teilte weiter mit, sich erst nach der Partie gegen die Hessen am Sonntagabend ausführlich äußern zu wollen.

Daniel #Opare wird nicht mehr für den #FCA auflaufen und kann sich kurzfristig einen neuen Verein suchen! 👉 https://t.co/FGrEz7vhli pic.twitter.com/24eUVAU7wE — FC Augsburg (@FCAugsburg) 3. Februar 2018

Interesse aus Gelsenkirchen

Zuletzt hatte die "Bild" Fotos veröffentlicht, auf denen Opare zusammen mit S04-Coach Domenico Tedesco und Sportvorstand Christian Heidel in einem Restaurant am Düsseldorfer Flughafen zu sehen ist. Die Aufnahmen sollen von Anfang der Woche stammen.

In einem Gespräch hat Tedesco dem FCA-Verteidiger angeblich erklärt haben, welche Rolle er in Zukunft in Gelsenkirchen einnehmen könnte. Der 1,73 Meter kleine Ghanaer ist beidfüßig und schnell und kann auf beiden Flügeln spielen.

Opare kam 2015 nach Augsburg und wurde zwischenzeitlich an RC Lens ausgeliehen. Nach dem Abgang von Paul Verhaegh vor gut einem halben Jahr stieg Opare zur Stammkraft beim FC auf - nun muss er seine Koffer packen.