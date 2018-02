Werder-Coach Kohfeldt will sich "nicht ausruhen"

Hat mit dem SV Werder die Abstiegsränge vorerst verlassen: Florian Kohfeldt

Nach dem überlebenswichtigen 2:1-Erfolg auf Schalke äußerte sich Florian Kohfeldt, Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Werder Bremen, zum Spielverlauf.

Herr Kohfeldt, Sie haben Ihre Serie von fünf Spielen ohne Sieg beendet. Haben Sie nach der ersten Halbzeit daran geglaubt?

Ich war mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht unzufrieden. Wir haben das Spiel beim Tabellendritten kontrolliert und gehen trotzdem mit einem Rückstand in die Pause. Da fühlt man sich natürlich an die vergangenen Wochen erinnert.

Den Rückstand hat Ihr Torhüter Jiri Pavlenka mit einem kapitalen Fehler verursacht.

Das war kein großes Thema, er hat uns schon so viele Punkte gerettet. Er ist ein super Torwart, so was passiert einfach mal. Aber es war gut, dass wir auch für ihn die Punkte noch geholt haben.

War der Dreier am Ende verdient?

Nach der Halbzeit hat man gesehen, welche Klasse Schalke hat. Da haben wir Glück gehabt, dass wir nicht 0:2 oder 0:3 in Rückstand geraten sind. Dass wir es am Ende noch gedreht haben, war enorm wichtig. Es war ein guter Auftritt, aber ein glücklicher Sieg.

Sie haben erstmals seit dem ersten Spieltag wieder die letzten drei Tabellenplätze verlassen. Was bedeutet das für die nächsten Wochen?

Wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, wir haben das Glück in der letzten Minute gehabt. Jetzt müssen wir daran arbeiten, systematisch Spiele zu gewinnen.