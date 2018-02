Aubameyang lässt die Arsenal-Fans träumen

Pierre-Emerick Aubameyang feierte ein gelungenes Debüt im Arsenal-Dress

Pierre-Emerick Aubameyang steuerte bei seiner Premiere im Trikot des FC Arsenal gleich einen Treffer zum 5:1-Kantersieg gegen den FC Everton bei.

Das Enfant terrible gab sich anschließend äußerst handzahm. "Was für eine Nacht in diesem großartigen Stadion", schrieb Pierre-Emerick Aubameyang bei Instagram und tat so, als habe er früher in Dortmund unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen müssen: "Tolle Teamleistung. Nur ein Wort: Glücklich!"

Der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison, der seinen Wechsel für 63,75 Millionen Euro Ablöse zum FC Arsenal kurz vor Ende des Wintertransferfensters mit diversen Kapriolen mehr oder minder erzwungen hatte, versuchte gleich, von seinem Image wegzukommen. Beim BVB galt der 28-jährige Gabuner als Egozentriker, die Gunners sollen nun den anderen Aubameyang, den Mannschaftsdienlichen, erleben.

Es dauerte nicht einmal eine Halbzeit, dann war sein Traumdebüt bei den Londonern komplett. In der 37. Minute traf der Neuzugang mit einem feinen Lupfer zum 4:0 seines neuen Klubs FC Arsenal gegen den FC Everton. Dass er nach der Vorlage von Henrikh Mkhitaryan im Abseits stand, war ihm und dem Publikum im Emirates-Stadion im Norden Londons egal. Die Fans der Gunners können wieder träumen.

Aubameyang und Mkhitaryan haben sich "gut integriert"

Aubameyang stand im Mittelpunkt beim 5:1 (4:0)-Erfolg gegen das in der ersten Halbzeit erschütternd schwache Team aus Liverpool, zusammen mit Mkhitaryan, der von Manchester United ebenfalls gerade erst zu Arsenal gewechselt ist. Mkhitaryan bereitete drei Treffer vor. Das Duo, das von 2013 bis 2016 zusammen in Dortmund spielte und in London wieder vereint ist, macht dem Klub Hoffnung auf eine strahlende Zukunft.

"Die beiden Spieler haben sich gut in unser Spiel integriert. Sie haben die Qualitäten, die unser Spiel ausmacht. Sie sind technisch stark, und sie sind schnell", sagte Wenger nach der Partie, die einer Wiedergeburt des Vereins gleichkam nach der 1:3-Blamage bei Swansea City unter der Woche.

Für den ehemaligen Schalke-Verteidiger Sead Kolasinac war die Gala des früheren BVB-Duos keine Überraschung. "Man muss über die beiden nicht viel sagen. Sie harmonieren sehr gut auf dem Platz. Wir freuen uns, dass wir zwei so starke Spieler dazugewonnen haben", betonte er.

Steigerungspotenzial vorhanden

Wenger hatte am Tag vor der Partie noch offen gelassen, ob Aubameyang zum Einsatz kommen würde. Er verwies darauf, dass sich der Spieler mit Fieber herumgeschlagen hätte. Doch davon war gegen Everton nicht viel zu sehen. Der 28-Jährige spielte durch und zeigte viel Engagement. Neben seinem Treffer vergab er nach einer halben Stunde eine große Chance, als er frei vor dem Tor an Evertons Schlussmann Jordan Pickord scheiterte.

"Er macht den Abwehrspielern immer Probleme mit seinen Bewegungen. Wenn er vor dir ist, ist es schwer, ihn wieder einzufangen", äußerte Wenger - und berichtete, dass Aubameyang noch gar nicht in Bestform gewesen sei: "Er hat körperlich noch ein bisschen Arbeit vor sich." Aaron Ramsey, mit drei Treffern der Mann des Spiels, sagte bei "BT Sport": "Wenn das noch keine 100 Prozent waren, dann haben wir einen echt guten Spieler bekommen." Aubameyang antwortete auf die Frage, ob er noch Steigerungspotenzial habe: "Ja, ich denke schon." Und glücklich ging er vondannen.