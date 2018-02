Hamann: Tuchel bei Bayern? "Chancen gegen Null"

Dietmar Hamann glaubt nicht, dass Thomas Tuchel Bayern-Trainer wird

Der Vertrag von Jupp Heynckes bei Bayern München läuft am Ende der Saison aus. Als potentieller Nachfolger gilt Thomas Tuchel. Doch der ehemalige Bayern-Profi Dietmar Hamann glaubt nicht an eine Verpflichtung des Ex-BVB-Trainers.

"Die Chancen, dass die Bayern Thomas Tuchel holen, gehen für mich gegen Null", stellte der TV-Experte bei "Sky" klar: "Ich glaube, dass die Bayern einen Trainer verpflichten, der derzeit noch unter Vertrag steht."

Dass die FCB-Verantwortlichen die Suche hinauszögern, könnte ihnen laut Hamann zum Verhängnis werden: "Die Bayern haben das Problem, dass sie mit keinem verhandeln wollen, weil sie sich die Tür für Heynckes offen halten wollen. In den nächsten Wochen müssen sie aber eine Entscheidung treffen."

Auch wenn Heynckes bislang abgewunken hat, wirbt Klubpräsident Uli Hoeneß weiter für einen Verbleib des Aushilfstrainers. "Er wird in eine Situation gedrängt, die er gar nicht haben will. Ihm gegenüber ist es nicht fair, diese Diskussion immer wieder anzustoßen. Man sollte den Mann in Ruhe lassen", mahnte Hamann. Für ihn sei es "sehr unwahrscheinlich", dass Heynckes weitermacht. "Es ist etwas anderes, eine ganze Saison zu planen, als einen Klub für acht Monate zu übernehmen."

Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke bezeichnete das Werben um Heynckes dagegen als "Weichklopfen, eine Respektsbekundung und eine Art tiefe Verbeugung".

Reschke begründet Trennung von Hannes Wolf

Die Schwaben hatten ihrerseits bereits in der vergangenen Woche einen neuen Trainer vorgestellt. Die Entlassung von Aufstiegscoach Hannes Wolf und die anschließende Verpflichtung von Tayfun Korkut sorgten allerdings für Unmut.

"Hannes hatte das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht mehr zu 100 Prozent erreicht. Das hat er uns nach dem Schalke-Spiel in der Kabine mitgeteilt", erklärte Reschke: "Am Ende des Tages haben wir das Gefühl gehabt, dass wir mit einem neuen Trainer die Chance auf den Erfolg erhöhen."

Korkut sei ein "Wunsch-Trainerkandidat" gewesen, so der 60-Jährige weiter: "Die Entscheidung ist nach den Gesprächen aus tiefer Überzeugung getroffen worden."