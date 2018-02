Bochum verliert erneut - Rasiejewski vor dem Aus

Der Trainerstuhl von Jens Rasiejewski wackelt

Die Krise des VfL Bochum in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich noch einmal verschärft. Der als Aufstiegskandidat in die Saison gestartete Ex-Bundesligist verlor das Duell der Krisenklubs bei Dynamo Dresden 0:2 (0:1) und muss nach der vierten Niederlage in Folge mehr denn je um den Klasenerhalt bangen.

"Wir können einfach keine Tore schießen. Das müssen wir schleunigst ändern", sagte VfL-Torhüter Manuel Riemann bei "Sky": "Da fehlt die letzte Überzeugung, der letzte Wille. Anders kann ich mir das nicht erklären."

Die Führung für die ebenfalls weiter abstiegsbedrohten Dresdner erzielte Lucas Röser mit einem früh verwandelten Foulelfmeter (2.). Der Strafstoß war umstritten, Schiedsrichter Christian Dietz hatte ein Foul von VfL-Kapitän Anthony Losilla an Aias Aosman gesehen. Das 2:0 schoss der eingewechselte Moussa Koné (89.).

Die Bochumer zeigten vor rund 28.000 Zuschauern zumindest personell ein anderes Gesicht, gleich fünf Veränderungen in der Startelf hatte Trainer Jens Rasiejewski vorgenommen. Spielerisch waren jedoch kaum Verbesserungen zu erkennen, die Hypothek des frühen Rückstandes tat ihr Übriges.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der VfL zwar den Druck, doch die Chancenverwertung war wieder einmal mangelhaft. Die Dresdner setzten verstärkt auf Konter.