Khedira trifft doppelt bei Turiner Kantersieg

Schon jetzt in WM-Form: Sami Khedira

Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A auch dank eines Doppelpacks von Sami Khedira einen Kantersieg gegen Sassuolo Calcio gefeiert. Die Alte Dame setzte sich mit 7:0 (4:0) durch.

Juventus steht nun mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SSC Neapel an der Tabellenspitze - das Spiel der Süditaliener gegen Schlusslicht Benevento steht am Sonntagabend an.

Neben Khedira, der kurz hintereinander in der 24. und 27. Minute traf, erzielten Alex Sandro (9.) und Miralem Pjanic (38.) im ersten Abschnitt die Tore. Nach dem Seitenwechsel legte Goalgetter Gonzalo Higuaín mit einem lupenreinen Hattrick nach (63., 74., 83.).