Last-Minute-Wahnsinn zwischen Reds und Spurs

Erzielte sein 100. Premier-League-Tor: Harry Kane

Der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat in einem turbulenten Spitzenspiel am 26. Spieltag in der englischen Fußball-Meisterschaft zunächst den dritten Rang gefestigt.

Gegen Tottenham Hotspur spielten die Reds 2:2 (1:0) und blieben damit auch im 13. Heimspiel der Saison ungeschlagen. Harry Kane verschoss für die Gäste in der 85. Minute zunächst einen Elfmeter, in der Nachspielzeit erzielte er per Strafstoß aber doch noch seinen 100. Treffer in der Premier League.

"Es ist klasse, endlich im Hunderter-Klub zu sein", freute sich Kane nach der Partie und fügte an: "Ebenso schön ist es, aus dieser Partie nach dieser Achterbahnfahrt der Gefühle noch etwas mitzunehmen."

In der Tabelle liegt Liverpool mit 51 Zählern hinter den Klubs aus Manchester auf Platz drei. ManCity führt die Premier League souverän mit 69 Punkten an, Stadtrivale ManUnited kommt auf 56. Am Montag kann der FC Chelsea mit einem Sieg beim FC Watford an Liverpool vorbeiziehen.

Klopp eigentlich schon siegessicher

Mo Salah, Afrikas Fußballer des Jahres 2017, nutze in der dritten Minute einen Schnitzer der Spurs-Abwehr zum Führungstreffer. In der Folge verwaltete Liverpool das Ergebnis, bis der eingewechselte Victor Wanyama (80.) mit seinem zweiten Ballkontakt zum 1:1 ausglich.

Fünf Minuten später hielt der deutsche Torhüter Loris Karius einen Elfmeter von Kane. Als Salah (91.) erneut zur Führung traf, rannte Teammanager Klopp jubelnd die Seitenlinie entlang. Doch kurz darauf traf Kane (90.+5) per Strafstoß zum Endstand.

>> Der Wahnsinn zum Nachlesen im Liveticker