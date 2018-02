Merkel verlässt den VfL Bochum

Alexander Merkel wird ab sofort das Admira-Trikot tragen

Der kriselnde Fußball-Zweitligist VfL Bochum dünnt seinen Kader weiter aus. Wie die Bochumer am Montag bekanntgaben, wechselt Alexander Merkel mit sofortiger Wirkung zum österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker.

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, Alexander Merkel für die Admira zu begeistern", sagte Admira-Manager Amir Shapourzadeh nach Bekanntwerden der Verpflichtung. "Seine Geschichte erinnert mich ein wenig an die von Christoph Knasmüllner und ich bin überzeugt, dass er bei uns ebenso aufblühen kann", erklärte Shapourzadeh über Merkel.

Der heute 25-jährige Merkel galt einst als großes Mittelfeldtalent beim AC Milan, wo er mit 18 Jahren in der Champions League debütierte. Für die Rossoneri absolvierte der Deutsch-Kasache insgesamt 13 Pflichtspiele (ein Tor), später kickte er für den FC Genua, Udinese Calcio, Watford und die Grasshoppers, bevor er vor eineinhalb Jahren nach Bochum wechselte.

"Ich habe viel Gutes über die familiäre Atmosphäre bei der Admira gehört und mein positiver Eindruck hat sich in den persönlichen Gesprächen absolut bestätigt. Ich brenne darauf zu spielen und möchte allen beweisen, was ich kann", freut sich der Mittelfeldmann auf seine neue Aufgabe in Österreich. Über Ablösesumme und Vertragslaufzeit gab die Admira nichts bekannt.