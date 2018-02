Baumgartlinger vor Rückkehr in Bayers Kader

Julian Baumgartlinger (l.) könnte im DFB-Pokal wieder mitwirken

Julian Baumgartlinger steht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen am Dienstagabend vermutlich wieder zur Verfügung.

"Er fühlt sich schon besser, ob er wieder zum Kader zählt, werden wir nach dem Abschlusstraining entscheiden", sagte Bayer-Trainer Heiko Herrlich am Montag über den Gesundheitszustand des österreichischen Mittelfeldspielers.

Baumgartlinger hatte dem Werksklub am vergangenen Samstag in der Liga im Gastspiel beim SC Freiburg (0:0) wegen einer Grippe gefehlt. In den beiden Bundesliga-Partien zuvor zählte der Sechser zum Stammpersonal der Werkself und erzielte gegen Hoffenheim sein erstes Pflichtspieltor.