Wochenlange Zwangspause für Jadon Sancho

Jadon Sancho fehlt Borussia Dortmund mehrere Wochen

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund: Youngster Jadon Sancho wird dem BVB mehrere Wochen lang fehlen.

Wie die Schwarzgelben am Montag per Twitter mitteilten, erlitt der 17-Jährige beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln eine Bänderverletzung im Sprunggelenk. Unklar bleibt, ob es sich bei Sanchos Blessur um einen Bänderriss oder nur eine -dehnung handelte. Dies hat großen Einfluss auf die letztendliche Ausfallzeit.

🤕 Bitter: Jadon @Sanchooo10 hat sich im Spiel beim @fckoeln (3:2) eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und wird dem BVB mehrere Wochen ausfallen. pic.twitter.com/oj2ze6bGTs — Borussia Dortmund (@BVB) 5. Februar 2018

Für Sancho ist es innerhalb kurzer Zeit bereits die zweite Bänderverletzung. Mitte Dezember zog sich der Engländer eine Dehnung im Sprunggelenk zu. Damals fiel der Offensivspieler drei Wochen lang aus.

Für den BVB und Sancho ist der erneute Rückschlag bitter: Der vor der Saison von Manchester City nach Dortmund gewechselte Flügelspieler gehörte in den letzten Wochen zu den positiven Erscheinungen im Team von Trainer Peter Stöger.

Gegen den VfL Wolfsburg (0:0), bei Hertha BSC (1:1) und gegen den SC Freiburg (2:2) stand Sancho jeweils in der Startformation. In Köln wurde er in der 72. Spielminute eingewechselt.