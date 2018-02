Klopp stärkt Schwarz - Schröder hofft auf mehr "PS"

Sandro Schwarz und der FSV treffen im Pokal-Viertelfinale auf Eintracht Frankfurt

Vor dem Pokal-Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt bemüht sich der FSV Mainz 05 die Diskussionen um Trainer Sandro Schwarz im Keim zu ersticken. Mit einem Derbysieg wollen sich die Rheinhessen Schwung für den Bundesliga-Abstiegskampf holen.

Sandro Schwarz hat beim FSV Mainz 05 noch immer viele Fürsprecher, der prominenteste jedoch meldete sich aus England zu Wort. Jürgen Klopp, einst Teamkollege des zunehmend umstrittenen Trainers der Rheinhessen, stärkte seinem ehemaligen Weggefährten vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch bei Eintracht Frankfurt verbal den Rücken.

"Sandro ist die perfekte Lösung. Er tut den Mainzern extrem gut", sagte der frühere 05er und heutige Liverpool-Coach dem "kicker". Schwarz sei als Spieler "immer ein Kämpfer, ein Leader" gewesen: "Einer, der Mainz 05 gelebt hat."

Zuspruch, der Schwarz gut tun dürfte angesichts der zunehmend angespannten sportlichen Situation in der Liga. Durch die 0:2-Heimniederlage gegen Bayern München waren die Mainzer am Wochenende erstmals seit dem zweiten Spieltag auf den Relegationsplatz zurückgefallen.

Schwarz: Pokal ein "geiler Wettbewerb"

Im Umfeld und bei den Fans mehren sich unabhängig davon seit Wochen die kritischen Stimmen gegenüber des Trainers. So sehr, dass sich Sportvorstand Rouven Schröder zuletzt zu einem Bekenntnis aus "vollster Überzeugung" gezwungen sah und zudem energisch die oft überharte "Stammtisch"-Kritik in den sozialen Netzwerken kritisierte.

Und so werten die Mainzer den immerhin engagierten Auftritt gegen den Ligaprimus aus München im Nachhinein auch als Schritt in die richtige Richtung für das Pokal-Derby in Frankfurt. "Wir müssen diese Leistung als Maßstab nehmen, was die Energie und den Einsatz betrifft", forderte Schwarz.

Obwohl in der Liga noch kein Auswärtssieg glückte, glaubt der 39-Jährige fest an die Chance auf den zweiten Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte: "Es ist ein geiler Wettbewerb, in dem wir ungeschlagen sind und haben die Möglichkeit etwas Historisches zu erreichen. Wer da nicht komplett brennt, ist komplett fehl am Platz."

Schröder hofft auf "viel PS" für die Liga

Für das zu erwartende Kampfspiel zum Auftakt der Fastnachtswoche dürfte Schwarz deshalb auch wieder auf den bewährten Antreiber Nigel de Jong setzen, der gegen München zuletzt pausiert hatte. Daneben steht zudem der zweite prominente Winter-Neuzugang, Rückkehrer Anthony Ujah, vor seinem Startelf-Debüt.

Sportvorstand Schröder hofft auf ein Erfolgserlebnis, das auch für den Abstiegskampf neuen Schwung gibt. "Wir können uns die Körner für die Bundesliga holen", sagt er: "Wenn wir da gewinnen, gibt das richtig viel PS für die letzten Wochen in der Liga."

Gegen zusätzliche Pferdestärken für die Bundesliga hätten wohl auch die Frankfurter nichts einzuwenden. Auch wenn der dortige Kampf um die Europapokalplätze im Vergleich zu Mainz natürlich eher ein Luxusproblem darstellt. Die überraschend klare 0:3-Pleite am Sonntag in Augsburg sei aber "ein Warnschuss zur rechten Zeit" gewesen, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac: "Das darf uns nicht noch einmal passieren. Es wird ein Pokal-Fight. Und wir müssen den Kampf annehmen."