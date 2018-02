Wechsel von Emre Can zu Juve offenbar perfekt

Emre Can wechselt im kommenden Sommer wohl zu Juventus

Der Flirt zwischen dem italienischen Fußball-Serienmeister Juventus Turin und dem deutschen Nationalspieler Emre Can wurde zuletzt immer heißer. Jetzt scheint der Wechsel des 24-Jährigen festzustehen.

Wie italienische Medien am Mittwoch übereinstimmend berichten, schließt sich Emre Can nach der Weltmeisterschaft in Russland dem Rekordmeister aus Turin an und beendet das Kapitel Liverpool nach vier erfolgreichen Jahren.

Can, dessen Vertrag an der Anfield Road zum Saisonende ausläuft, hatte Mitte Januar noch erklärt, keinen Vertrag bei der Alten Dame unterschrieben zu haben, ließ aber durchblicken, dass die Gespräche zwischen den Parteien laufen.

Und auch die Juve-Verantwortlichen erklärten vor wenigen Wochen, dass sie die Verhandlungen mit Can und seinem Berater aufgenommen haben. "Ich kann sagen, dass wir alles versuchen werden, ihn zu bekommen", hatte Juve-Generaldirektor Giuseppe Marotta verraten. Jetzt ist es offenbar zu einer Einigung gekommen.

Agent beglückwünscht Juventus

In einem Interview beglückwünschte der italienische Spieleragent Federico Pastorello den Klub aus Turin bereits zur Neuverpflichtung. "Emre Can ist ein großer Coup, unter anderem, weil er ablösefrei kommt. Juventus ist ein Verein, der Champions anzieht, und ein wichtiges Signal kommt von Can", sagte Pastorello.

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool kommt der Abschied des deutschen Nationalspielers nicht überraschend. Schon in den letzten Wochen hatte sich angedeutet, dass der 24-Jährige seinen Vertrag nicht verlängern wird. "Manchmal will ein Spieler seinen Vertrag auslaufen lassen. Das ist für den Verein nicht cool, aber es gibt Momente, in denen man so etwas auch mal fressen muss. Solange sich der Spieler so verhält, wie Emre das tut, gibt es von meiner Seite nicht das Geringste zu beanstanden", erklärte der deutsche Cheftrainer.